GF Vip, Corona tuona dopo la puntata: "Mai toccare certe cose, ora vi faccio ridere"

Fabrizio Corona replica a Ilary Blasi. Da giorni ormai va in scena uno scambio di frecciate tra i due, con la conduttrice che attacca l'ex re dei paparazzi durante la dirette del 'Grande Fratello Vip' (dove partecipa la sua ex ragazza Silvia Provvedi) e lui che si prende il contraddittorio via social pochi minuti dopo o al massimo nella mattinata seguente.

Ed ecco anche stamattina la risposta di Corona alla presentatrice romana, che ieri è sbottata in diretta affermando che "le lettere e i tweet di Corona lasciano il tempo che trovano visto che cambia idea ogni venti minuti". Così, dopo averle dato della "caciottara" qualche giorno fa, oggi l'ex agente fotografico rincara la dose. Di seguito il suo messaggio.

"Prima di parlare di me, ricordatevi sempre chi sono, da dove vegno, cosa ho vissuto, quello che ho realizzato, quello che sto facendo, ma sopratutto quello che farò. Non confondetemi mai con qualcun altro. Io sono io. A presto. Vi farò morire dalle risate, perché le cose serie sono altre". E ancora: "Chi è colto, intelligente ed ha studiato, lo conosce, ma tutti dovrebbero imparare il valore e l'importanza de 'il peso della parola'. C'è differenza tra finta realtà e vita vera, e certe cose non si devono toccare".