Facchinetti rompe il silenzio sulla sfuriata della moglie: “Laura Cremaschi mi ha seguito in bagno”

A qualche ora dalla pubblicazione del video che mostra la moglie infuriata contro Laura Cremaschi, Francesco Facchinetti ha affidato a una serie di storie Instagram la sua versione dei fatti rispetto a quanto accaduto in un ristorante della provincia di Como.

L’imprenditore e conduttore tv ha raccontato nel dettaglio l’antefatto alla scena che mostra Wilma Helena Faissol inveire contro la soubrette di ‘Avanti un altro’ e gettarle addosso un bicchiere d’acqua prima di andare via, dando così una spiegazione alla sua reazione tanto adirata.

Facchinetti: “Tale Laurea Cremaschi mi ha seguito in bagno”

“Una ragazza, tale Laura Cremaschi, mi ha chiesto di poter fare un selfie”, ha esordito Francesco Facchinetti: “Mentre facevamo la foto mi toccava le collane e mi accarezzava il collo … cose che possono capitare. Comunque fatta la foto mi sono seduto. A un certo punto mia moglie va al bagno e questa ragazza si siede al suo posto, mi racconta che fa l'influencer e lavora in tv e mi chiede una mano. Io le dico che non c'è nessun problema e che può scrivermi una mail”.

Tornata dal bagno, la moglie di Facchinetti vede la scena e fa il terzo grado al marito sui motivi per cui la ragazza fosse seduta al suo tavolo. Dopo un po' al bagno va Francesco: “Fuori dalla porta si materializza questa ragazza con il telefono in mano. Mi dice il selfie è venuto male, possiamo farne un altro?”, ha aggiunto ancora: “Una donna che mi aspetta fuori dal bagno con il cellulare in mano… è un po’ equivoca la situazione… Io tiro dritto. Lei mi segue fino in sala, mia moglie vede tutto e a quel punto si infuria”.

Facchinetti, il messaggio per Laura Cremaschi: “Se non è vero, denunciami”

“Se non è vero, denunciami, querelami, non c’è problema”, ha poi ammonito Facchinetti rivolgendosi a Laura Cremaschi. “Io dico solo questo: fortunatamente nel 2019 le donne per far vedere quello che valgono non devono più usare certi mezzi come si faceva negli anni '80”, ha commentato ancora: “Possono evitare di mostrare altre cose perché il mondo fortunatamente è cambiato. Certo la reazione di mia moglie forse è stata sopra le righe ma visto che è una donna intelligente replicherà lei”.



Infine, il messaggio per quanti stanno già chiedendo a Facchinetti di raccontare in tv l’accaduto: “Mi stanno già chiamando alcune trasmissioni per invitarmi a raccontare quello che è successo. Ovviamente io non andrò, ma vi do un consiglio visto che la signora Cremaschi mi ha detto che il suo sogno è arrivare a un milione di follower così i brand la contattano, invitate lei così finalmente potrà realizzare il suo obiettivo e avrà i suoi 5 minuti di celebrità”.