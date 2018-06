Elisabetta Gregoraci verso il Grande Fratello, ma Flavio Briatore "blocca tutto"

Quanto può essere ingombrante un ex? Chiedetelo ad Elisabetta Gregoraci. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, infatti, Flavio Briatore, imprenditore da cui si è separata a dicembre dopo 11 anni d'amore e un figlio, Nathan Falco, 8 anni, "bloccherebbe" la sua trattativa di partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 in autunno.

L'indiscrezione della rivista diretta da Alfonso Signorini non è stata confermata dai diretti interessati, ma è lecito pensare sia realistica: spesso, infatti, in occasione della permanenza nella Casa dei concorrenti, i loro familiari e ciò che riguarda il loro privato viene chiamato in causa, ed è probabile che il re del Billionaire voglia tutelare la sua privacy.

Grande Fratello Vip 2018: i papabili concorrenti

Tra i partecipanti, secondo il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, ci potrebbe essere Francesco Monte, reduce dall'esperienza turbolenta sull'Isola dei Famosi, Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger (che con Monte è stata protagonista in Honduras del 'Canna-gate'), Adriana Volpe e Paola Caruso (anche se la loro presenza a Pechino Express è ormai confermata), Karina Cascella, volto fisso di Domenica Live, l'ex di Uomini e Donne Claudio Sona, Emanuela Tittocchia, attrice, Lory Del Santo, Diego Armando Maradona Jr. E ancora Sara Tommasi, Silvia Provvedi e Gustavo Rodriguez. Nella Casa ci sarebbe spazio anche per inquilini internazionali come Katherine Kelly Lang, 56 anni, da 30 protagonista di amori contrastati, matrimoni e divorzi nei panni di Brooke di Beautiful.