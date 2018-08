Federica Panicucci, vacanza con polemica: la conduttrice "zittisce" un hater

Botta e risposta tra Federica Panicucci e alcuni fan. La conduttrice ha risposto a tono agli "hater" intervenuti sui social per criticare la sua vacanza alle Maldive insieme a Marco Bacini. La timoniera di 'Mattino 5', infatti, è solita condividere più volte al giorno scatti dai posti paradisiaci in cui si è rifugiata con il compagno, ma le foto non sono piaciute a tutti.

Ad attirare l'attenzione di Federica, in particolare, il commento di una follower. "Ma quante foto posti? Abbiamo capito che sei alle Maldive", ha scritto la donna. Secca la replica: "Mi fa piacere condividere le foto che mi piacciono con chi mi segue! Se non ti fa piacere, non passare a trovarmi. Un abbraccio e buone vacanze". Poco dopo, un'altra donna ha mostrato di non gradire il look di Panicucci e fidanzato: "Ogni tanto vestirti casual no, eh? Sembrate due statue", ha attaccato. Anche in questo caso la diretta interessata ha risposto senza scomporsi: "Grazie per il consiglio, un bacione e buona estate".

