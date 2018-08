Federica Pellegrini senza filtri, così affonda Magnini: "Ecco cos'è successo il giorno del mio compleanno"

Trent'anni, tempo di bilanci. Federica Pellegrini fa il suo con il settimanale 'Chi', che l'ha raggiunta a poche ore dal suo compleanno, celebrato lo scorso 5 agosto. La nuotatrice vive un periodo molto particolare della sua vita, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. "Ho festeggiato ben tre volte - racconta - con la squadra, con le mie amiche del cuore e, come gran finale, con la mia famiglia e i miei affetti più cari".

Il nuoto continua ad essere il centro della sua vita, ma pare che la straordinaria carriera sia ad un punto di svolta. "Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto - ammette - il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l'autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita".

L'affondo a Filippo Magnini

Quanto alla vita privata, invece, la Pellegrini si dichiara single. La storica relazione con Filippo Magnini (oggi legato all'ex velina Giorgia Palmas, con cui fa già progetti matrimoniali), è finita lo scorso agosto 2017. "Magnini? Non mi ha fatto neanche gli auguri - spiega - Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l'ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti". "Dopo Filippo ho scelto di essere low profile, ho avuto un'altra breve storia, ma vivo sempre nel dubbio che dall'altra parte ci sia una persona che non ama solo Federica ma il “personaggio”".

E la campionessa conclude dicendo: "Se dovessi smettere davvero con il nuoto vorrei che i prossimi trent'anni fossero come i primi. La parola “mamma”? Oggi sì... potrebbe anche dirmi qualcosa. Vedremo...".