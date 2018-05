Federica Pellegrini, clamorosa frecciata all'ex Filippo Magnini (e Palmas)

Non sono sereni i toni che Federica Pellegrini usa per commentare la nuova storia d'amore tra l'ex Filippo Magnini e la showgirl Giorgia Palmas. Incalzata da La Stampa sull'argomento, infatti, la nuotatrice non risparmia frecciatine dirette alla coppietta.



Al giornalista che la stuzzita sulla nuova vita di Magnini, Federica in un primo momento risponde in modo pacifico: “Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale”, dice. Poi, però, sulla enorme visibilità mediatica che la coppia sta avendo, aggiunge: "Se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina, puoi”.

Giorgia e Filippo, uniti da qualche mese, sono usciti allo scoperto anche sui social: “Il che dimostra solo quanto le nostre strade fossero diverse. Quando stavo con lui e la curiosità su di noi ha raggiunto un certo limite ho imparato che devo tenermi per me più cose possibili".

E l'amore, per Federica, come va? Non è dato sapere. La campionessa, infatti, non lascia trapelare alcun pettegolezzo circa la sua vita sentimentale: "Non mi va di mettere tutto in piazza. Come è ovvio non sto certo chiusa in casa a guardare il muro”.