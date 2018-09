"Magnini finalmente con una vera femmina", Federica Pellegrini gela il fan della Palmas

Federica Pellegrini non teme rivali, figuriamoci gli haters. Campionessa dentro e fuori la vasca, sono da record anche le sue risposte su Instagram per rimettere a posto chi prova a rovinare la sua fama da "divina".

L'ultima replica, piccatissima, dopo la bordata di un utente che ha tirato in ballo lo storico ex e la nuova compagna. "Femminilità uguale a zero - ha scritto sotto una foto della Pellegrini con un vestitino nero che, onestamente, dire sexy è dire poco - Giorgia Palmas è una bomba di femminilità. Per fortuna Magnini ha capito cosa vuol dire avere una vera femmina". Non contento, poco dopo ha incalzato: "Vorresti essere come lei invece di avere un corpo da portuale".

Questo è troppo per i fan di Federica che si sono rivoltati in massa contro l'hater, anche se lei a difendersi è bravissima da sola. "Non sono sicuramente piccolina ma non mi lamento del mio fisico da atleta - ha risposto con la sua solita eleganza - Sono quello che sono e ho fatto quello che ho fatto grazie a questo fisico... Ma scusa perché mi segui?". Divina.