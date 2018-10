Fedez sbotta e attacca il Gf Vip: “Ho ricevuto minacce di morte”

La festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Fedez al Carrefour City Life di Milano ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social network. Il rapper è stato duramente criticato e, a quanto pare, anche minacciato. A denunciarlo, con un video pubblicato su Twitter e con una stories su Instagram, è stato il diretto interessato:

“Questa settimana ho ricevuto minacce di morte, persone che hanno contattato i servizi sociali per togliermi mio figlio, persone che hanno firmato petizioni per estromettermi da X Factor e come potete immaginare queste cose mi hanno un po’ destabilizzato”.

Fedez nel video si dice davvero perplesso per quello che ha dovuto leggere nelle ultime ore: “Se giocare con il cibo è cosa sbagliata, deve esserlo in tutti i contesti”, ha detto il rapper, lanciando poi una frecciatina non troppo sottintesa, al Grande Fratello Vip.

“Per questa benedetta festa al supermercato si è scatenato un caso di Stato, eppure io in televisione ho visto vasche con cibo lanciato su persone, gente che spacca angurie con i pugni e standing ovation e grandi risate”. Fedez , nel video, prosegue dicendo che non è sua volontà voler criticare questi programmi tv, ma ribadire che il messaggio che si passa è il medesimo: “Si può giocare e fare spettacolo giocando con il cibo”.

La redazione del Gf Vip e Ilary Blasi vorranno replicare a questa frecciatina di Fedez?