Paranoia Airlines primo in classifica, Fedez accusato di aver 'barato': la replica è pungente

Lo scorso 25 gennaio è uscito Paranoia Airlines, il nuovo album di Fedez che già sta riscuotendo un grandissimo successo. E' stato il primo album più venduto della settimana e il rapper ha voluto condividere con i fan la sua soddisfazione attraverso alcune stories.

Paranoia Airlines primo in classifica, polemiche

Stando a quanto riportato da Fedez, però, alcuni lo avrebbero accusato di aver barato e di aver comprato gli streaming su Spotify. Proprio a queste persone - che restano nell'anonimato per ora - il rapper ha dedicato una stories pungente e provocatoria:

"E ovviamente oggi, uscendo la classifica, qualcuno ha addirittura insinuato che io mi sia comprato gli streaming su Spotify. E non mi stupirei - ha proseguito - se la cosa fosse partita da qualche discografico/manager della 'concorrenza'. (Che tristezza!)", ha concluso Fedez.

Una replica pesante. A chi si riferità il rapper? Fedez non ha mai avuto problemi a dire ciò che pensa, ma, in queste ore, attraverso i social, sta parlando e rispondendo alle domande dei fan senza filtri. Proprio poco fa, sempre su Instagram, il cantante ha annunciato che non tornerà a X Factor e che questo - il 2019 - sarà "l'anno in cui i nodi verranno al pettine" ...

