Tiromancino vs Fedez, è scontro sui social: "Meglio essere un clown, c'è più dignità"

Per Fedez sono giornate di tensione altissima. Nelle ultime ore il rapper ha informato i fan di aver lasciato X-Factor, ma ha anche ricevuto accuse di essersi comprato gli streaming su Spotify, per fare in modo che il suo disco appena uscito - Paranoia Airlines - arrivasse in vetta alle classifiche.

Scontro social Fedez-Tiromancino

Ma, il colpo di grazia, è arrivato dai Tiromancino che su Twitter hanno postato un cinguettio alquanto velenoso: "Mi viene da ridere leggendo recensioni su recensioni che stroncano l' ex idolo ( clown) di turno... Quando da istagram devi portare le tue chiappe in uno studio e registrare musica e parole ..CONVINCENTI .. è tutta un' altra storia e qualcuno lo sta capendo bene".

Mi viene da ridere leggendo recensioni su recensioni che stroncano l' ex idolo ( clown) di turno... Quando da istagram devi portare le tue chiappe in uno studio e registrare musica e parole ..CONVINCENTI .. è tutta un' altra storia e qualcuno lo sta capendo bene 😂 — Tiromancino (@Tiromancino) 1 febbraio 2019

Un commento che non è molto piaciuto ai fan. C'è chi, infatti, sotto al post ha commentato: "Le frecciatine sui social non rientrano nel circo invece?". "Dai però - ha risposto un altro utente - Che senso ha questa sparata? Ne hai davvero bisogno? Io non credo. Lavora sodo sul tuo lavoro. E sarà dato a Cesare quello che è di Cesare".

La replica di Fedez

Presto è arrivata anche la replica di Fedez, al quale quel post dei Tiromancino non è passato inosservato: "Anche a me viene da ridere pensa un po'. Quindi per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c'è più dignità".

Anche a me viene da ridere pensa un po' 😅

Quindi per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c'è più dignità 😘 https://t.co/c9uiHeIvj9 — Fedez (@Fedez) 2 febbraio 2019

Lo scontro social, per ora, si è chiuso così.