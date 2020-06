I Ferragnez nella Cappella Sistina: pubblicano le foto e volano critiche

Finite le lunghe settimane di lockdown Chiara Ferragni e Fedez si stanno concedendo un tour in alcuni dei meravigliosi luoghi del nostro Bel Paese. Dopo un weekend alle Cinque Terre, la coppia più social che c’è è volata in quel di Roma, documentando su Instagram le gite al Colosseo, la sosta al ristorante per gustare un piatto di rigatoni all'amatriciana e in Piazza San Pietro. Tutto bello, tutto perfetto se non fosse per la polemica suscitata da alcune foto che hanno ritratto i Ferragnez nella Cappella Sistina in Vaticano dove ai turisti, di norma, è vietato fare fotografie. I due abbracciati, lei vestita di bianco e lui con pantaloni neri, t-shirt dello stesso colore e mascherina, guardano la volta della Sistina con sullo sfondo il Giudizio Universale di Michelangelo.

"Ma non è vietato scattare foto nella cappella Sistina?", è il commento di un utente; "Quando sei un turista 'comune' ed entri nella Cappella Sistina senti urlare continuamente le guardie che dicono 'no photo'; vedo che le regole normali per i Ferragnez non valgono”, l’osservazione di un altro; "No photo, no video vale solo per i comuni mortali, evidentemente", ha aggiunto ancora chi ha commentato che "La Cappella Sistina non ha bisogno di influencers" per rispondere all’entusiasmo di quanti, al contrario, apprezzavano il gesto con la speranza di incrementare il turismo. E loro? Come hanno replicato alle critiche? A parlare evidentemente per entrambi è stato il rapper: "Ma perché trovare sempre un pretesto per fare polemica su tutto? Non capisco davvero", ha twittato lui, spalleggiato da chi punta sull’invidia altrui come motore di tanto livore.