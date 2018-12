Insulti alla figlia di Beatrice Valli, la reazione di Karina Cascella: "Siete persone schifose"

Non è la prima volta che gli utenti si accaniscono su Bianca, la figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini. Tanti gli insulti rivolti alla bimba sui social, tra chi dice che è la più brutta del mondo e chi trova divertimento, evidentemente, nell'usare altre parole offensive nei confronti della piccola.

Insulti alla figlia di Beatrice Valli, la reazione di Karina Cascella

Questa volta, però, stanca di dover leggere tante offese inaccettabili, a scendere in campo è stata Karina Cascella. L'opinionista di Domenica Live, ha ripreso quegli squallidi commenti in una stories e ha scritto queste parole:

"Chiunque al mondo si permette di commentare la bellezza di un bambino è un essere immondo che non è degno di essere definito umano! Non è la prima volta che leggo commenti di questo tipo per la mamma @vallibeatrice e vorrei dare un segnale forte a queste persone schifose, perché i bambini non si toccano! Non si giudicano! Non si classificano! Si amano punto e fine".

Poi la Kascella ha invitato i suoi followers a riflettere e a far provare le stesse sensazioni a chi si comporta in questo modo deplorevole: "Delle volte per capire i proprio errori - ha concluso Karina - devi per forza provare anche la stessa sensazione di disagio".

