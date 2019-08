Offese al figlio Leone, Fedez s'infuria e reagisce in pubblico

Offese gratuite nei confronti del figlio Leone, e Fedez perde la pazienza. Nel pomeriggio di ieri alcuni haters si sono scagliati contro il bambino, 1 anno, nato dall'amore del rapper per la fashion influencer Chiara Ferragni. "Sei un bel down come tuo padre", ha scritto un ragazzo. "Vuoi far sapere quanto sei idiota? Eccoti accontentato", ha replicato l'artista milanese, che ha condiviso lo screenshot del profilo del giovane, espondendolo così alla pubblica vergogna.

Subito dopo, Fedez ha pubblicato una Instagram Stories: "Don't touch my Lello". Non solo, il cantante ha poi condiviso l'intero elenco di tutti quegli utenti che hanno messo 'like' al post di offese del ragazzo. "Se conoscete questi personaggi - ha detto - fatemi un favore: mandateli sonoramente a cagare da parte mia".

Le scuse dell'hater a Fedez

Ma la storia si è poi conclusa con un lieto fine. L'hater infatti, ha inviato a Fedez un messaggio di scuse. "Scusami signor Fedez - si legge - mi hanno preso il cellulare per farmi uno scherzo. Rimuoverò il commento". "Quanta formalità", il commento beffardo di Fedez.

