Bisciglia vs Mammucari, il retroscena: "Lite per un sms, poi siamo andati oltre"

Una lite nata per un partita di calcio, poi trascesa. Questa la scintilla che ha portato tensione tra Filippo Bisciglia e Teo Mammucari. A rivelare l'episodio è stato lo stesso Filippo durante l'ultima ospitata a 'Vieni da me', la trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai 2.

Bisciglia ha raccontato così il litigo con Mammucari: “Teo è una delle tre / quattro persone amiche del mondo dello spettacolo, però in questo momento siamo ‘litigati’. Non è la prima volta che litighiamo. Abbiamo litigato per una stupidaggine, per una partita di calcio, per dei WhatsApp sul telefonino, poi siamo andati oltre. Che ci siamo detti? Lasciamo perdere. E’ già capitato di litigare, ma quando ci vediamo facciamo subito pace".

L'intervista è stata anche occasione per tendere una mano al "rivale": "Spero comunque di fare pace anche questa volta. Dopo gli mando un messaggio se non mi ha bloccato su WhatsApp perché è un rosicone eh. Abbiamo litigato perché se lui fa una battuta….".

Teo Mammucari non ha ancora "replicato" alle parole di Filippo.