Padre Natura di ‘Ciao Darwin’ zittisce gli hater: eccolo oggi con 7kg di muscoli |FOTO

E’ passato esattamente un anno da quando lo studio televisivo di ‘Ciao Darwin’ accoglieva la bellezza statuaria di ‘Padre Natura’ al posto del consueto fascino femminile che tradizionalmente caratterizza il programma condotto da Paolo Bonolis. A dare corpo alla figura maschile in costume adamitico era Filippo Melloni, giovane bolognese dalla barba lunga e dal fisico scolpito, che oggi è tornato a ricordare quel momento lanciando una frecciatina a chi, nonostante la chiara avvenenza, aveva comunque trovato il modo di criticarlo.

"Le critiche dell’anno scorso hanno un peso: 7kg di massa muscolare. Baci stellari ai leoni da tastieria grazie, senza di voi non mi sarei divertito così tanto”, ha scritto il 25enne sui social a corredo di un prima e un dopo da confrontare: “(La prima foto mostra i risultati dopo 5 mesi. La seconda foto dopo 10 mesi)". Una differenza minima tra le immagini che esaltano il corpo tonico del giovane sportivo, evidentemente toccato dalle critiche di qualcuno che adesso non potrà che tacere, una volta per tutta.

Chi è Filippo Melloni, l’unico Padre Natura di Ciao Darwin

Flippo Melloni, classe 1995, è stato il primo e unico Padre Natura di "Ciao Darwin" per la gioia del pubblico femminile del programma di Canale 5. “10 anni fa guardavo ciao Darwin coi miei genitori, ridevo alle battute di Bonolis sul divano al fianco di mia nonna e ammiravo con fare incuriosito i personaggi interpretati da Laurenti. Oggi ho avuto l’onore di stringere la mano a questi mostri sacri della televisione italiana e registrare al loro fianco. Non mi sembra reale”, scriveva poco dopo il debutto in tv il ragazzo che oggi vanta 274mila follower su Instagram.