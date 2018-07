Fiorella Mannoia twitta una foto dei naufragi, la rete le rinfaccia le simpatie grilline

Il web non dimentica e non perdona. Lo sta sperimentando in queste ore Fiorella Mannoia, sommersa dalle critiche dopo aver ritwittato un articolo che parlava dei nuovi naufragi in mare, criticando la politica del governo con la didascalia: “Si raccolgono i primi frutti. Dormite tranquilli”. Ma il braccio di ferro di Matteo Salvini sull’immigrazione è condiviso però anche da importanti esponenti del Movimento5Stelle.

Proprio il sostegno ai grillini manifestato negli anni scorsi dalla Mannoia (salvo poi distaccarsene dopo la questione dello ius soli) è ora al centro delle critiche dei follower. In risposta ai commenti al post nei quali le viene rinfacciato l'appoggio ai Cinque Stelle, la cantante replica:

Il Mediterraneo è un enorme cimitero. Di quei disgraziati non importa a nessuno, nemmeno a voi che ora mettete in atto la caccia alle streghe, che fate le liste di proscrizione. Che vi mettete dalla parte dei buoni. Anche voi ne fate una questione politica, esattamente come tutti

Ma la risposta non serve a placare gli animi, mentre c’è chi le dà della “radical snob” e chi la definisce “ipocrita”. “Quando sostenevi i 5 stelle che ora stanno dando carta bianca a Salvini dove eri? Superficialità? Leggerezza? Eri distratta? Eri confusa? Ma dai. Santo cielo. Ora le ONG sono bloccate. Sono morti tre bambini, anche. Complimenti per gli endorsement”, scrive un utente.