Floriana Secondi, l'ex sbotta: "Incinta di me quando viveva con Coccia Colaiuta, dubbi sulla paternità"

Daniele Pompili spara a zero sulla ex Floriana Secondi. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l'uomo attacca la ex gieffina sia sal punto di vista professionale che personale: "Io dico che Floriana non è come appare, la sua voglia di fare televisione spesso la porta a calpestare tutto e tutti".

"Era incinta di mio figlio ma viveva con Simone, mi sento ingannato"



Daniele e Floriana hanno avuto una relazione nel 2012 - con un presunto ritorno di fiamma lo scorso anno - e si sono lasciati subito dopo l'aborto di cui lei è stata vittima. Ed è proprio a questo tragico evento che lui fa riferimento nel suo attacco, richiamando alla mente il fatto che lei all'epoca viveva con Simone Coccia Colaiuta (attuale compagno di Stefania Pezzopane): "È vero che lei parla solo di amicizia tra loro, ma io mi sento ingannato lo stesso - spiega oggi, ben 5 anni dopo - All’epoca noi eravamo fidanzati e non sapevo che loro due vivessero insieme. Ora capisco perché spesso non voleva farmi salire in casa".

Daniele poi, entra nel dettaglio: "Mentre lei mi teneva nascosto che Coccia Colaiuta abitava a casa sua era incinta di mio figlio. A questo punto, mi viene da mettere in dubbio anche la paternità di quel bambino, che purtroppo non è mai nato. Simone all’epoca non era ancora fidanzato con l’onorevole Stefania Pezzopane e lavorava nelle discoteche come cubista. Floriana si era impegnata ad aiutarlo a entrare nel mondo dello spettacolo, io questo lo sapevo".

"Tra Floriana e Barbara d'Urso tanta rivalità"

Ma non è finita qui. Pompili spiffera anche alcune confidenze che Floriana gli avrebbe fatto a proposito di Barbara d'Urso, conduttrice di cui è spesso ospite in occasione dei programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live. "Non credo che siano amiche. Anzi, Floriana diceva spesso che tra loro c’è tanta rivalità femminile".

Conoscendo il carattere fumantino della Secondi, siamo certi che arriverà presto una replica: difficilmente la verace romana resterà a guardare...