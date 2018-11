Domenica Live, Francesca Cipriani contro Alessandro Cecchi Paone: lo sfogo

A Domenica Live va in onda lo scontro tra Francesca Cipriani e Alessandro Cecchi Paone. La showgirl si è confrontata con il giornalista e divulgatore dopo che durante la trasmissione sono stati fatti ascoltare dei messaggi vocali da lei inviati alla redazione del programma nei quali in lacrime si lamentava degli insulti ricevuti da Cecchi Paone dopo il suo ingresso nella casa del Gf Vip per corteggiare Walter Nudo. In studio gli animi si scaldano.