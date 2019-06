Francesca De André, scontro furioso con l’ex fidanzato Giorgio: “Non hai bevuto stasera?”

(Francesca De André, scontro furioso con l’ex fidanzato Giorgio a 'Live - Non è la d'Urso)

Li avevamo lasciati nella Casa del Grande Fratello con il bacio che ha suggellato l’inizio della loro relazione e li abbiamo ritrovati ieri, in diretta si Canale 5, seduti sul divano di 'Live –Non è la d’Urso’. Ma per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio essere ospiti del salotto buono di Barbara d’Urso si è rivelato più impegnativo del previsto, visto che tra gli opinionisti ‘sferati’ del programma pronti a dare la propria opinione sulla coppia c’era anche lui, Giorgio Tambellini, l’ex di lei reo di averla tradita più volte.

Com’era prevedibile, la sua presenza ha scatenato la rabbia della ex concorrente che gli ha rinfacciato i vari tradimenti, di essere andato nella loro casa di Milano insieme ad altre donne e di avere anche dei problemi con l’alcol. “Non hai bevuto stasera? Che senso ha stare qui? Quanto ti hanno pagato per stare qui?”, ha chiesto furiosa ragazza, difesa anche da Gennaro che ha chiesto delle spiegazioni a Giorgio in merito al suo comportamento.

Francesca De André furiosa con l’ex fidanzato Giorgio

Il tema dibattuto, come prevedibile, è stato il tradimento di Giorgio: “Non dovevi usare casa mia per le tue seratine milanesi: dopo che ti sei fatto fare un servizietto in macchina da un’altra sei andato a dormire a casa mia!”, ha urlato Francesca, subito ripresa da Barbara d’Urso affinché evitasse di entrare nei dettagli con un linguaggio simile. Dal canto suo, Giorgio ha chiarito che la pausa di riflessione chiesta a Francesca qualche settimana fa è ufficialmente finita e si è complimentato con la ex fidanzata e Gennaro per la loro storia d’amore.

Francesca De Andrè racconta la sua esperienza al Grande Fratello

Rispetto alla sua esperienza al GF, Francesca ha poi ammesso di aver superato più volte il limite comportandosi male con Gennaro Lillio: “Ho scaricato tutta la rabbia che avevo dentro sulla persona sbagliata, mi sono sempre scusata con Gennaro”, ha affermato ancora, consapevole di aver più volte oltrepassato ogni limite.