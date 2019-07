Francesca De André rifiuta l'invito del padre Cristiano: "È tutta una scena mediatica"

Suo padre Cristiano De André aveva tentato di riavvicinarsi alla figlia Francesca, invitandola a raggiungerlo in vacanza. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rifiutato l’invito, come ha rivelato in un’intervista al settimanale Spy, accusandolo di averla cercata soltanto per avere un ritorno di immagine.

“Sono solo pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata. Invece di scrivere messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo. Come al solito è tutta una scena mediatica. Lui è un bravo sceneggiatore”, ha detto Francesca De André.

Francesca De André risponde al padre Cristiano

“Se volesse davvero deporre le armi, dovrebbe cominciare a smetterla di portare avanti le battaglie legali. Da anni parliamo soltanto attraverso i tribunali. Pensi che tutto quello che guadagno va agli avvocati. Che faccia meno scenette mediatiche e che si palesi un po’ di più”, ha aggiunto la nipote del grande Faber, che fa sapere di non condividere la scelta della sorella Fabrizia, che è andata in vacanza in Sardegna con il padre e la sorella Alice.

“Pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Siamo diverse sotto tanti aspetti e questo ci porta a prendere decisioni diverse. Continuo a volerle bene”, ha concluso.