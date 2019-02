Francesco Chiofalo rompe il silenzio e replica alle accuse di Selvaggia Roma

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Francesco Chiofalo torna a parlare della sua malattia e delle polemiche che hanno investito la sua ex Selvaggia Roma, accusata di aver mostrato scarsa sensibilità perché aveva lasciato intendere che la situazione sanitaria del ragazzo non fosse così grave come lui affermava. Nelle scorse settimane, la ragazza aveva detto al settimanale Spy di aver subito maltrattamenti da parte di Chiofalo ai tempi della loro relazione.

Chiofalo però vuole evitare altre polemiche. "Con questa esperienza ho sofferto da morire ma non ho voglia di parlare male di una persona che ho amato così tanto. Per il resto io sono a posto con me stesso. Le ho dedicato sette anni della mia vita. La conosco bene e so che quelle cose non le pensa. Anzi, sono sicuro che le sarà scesa una lacrimuccia dopo".

Il ragazzo, sollecitato da Silvia Toffanin, continua a difendere la ex ma ammette di non sapere perché si sia comportata in questo modo. "Me lo sono chiesto me non l'ho capito. Un po' mi dispiace. Probabilmente avrà fatto dei ragionamenti suoi per cui ha ritenuto di dover dare valutazioni che nessuno le ha chiesto. Forse è stata mal consigliata". Chiofalo respinge poi le accuse di maltrattamenti.

I due non si vedono e non si sentono da diverso tempo. "Viviamo a un'ora e mezza di distanza, Roma è una città grandissima, frequentiamo persone diverse e non abbiamo amici in comune. Non era obbligata a chiamarmi o a fare niente. Ma non mi sento di attaccare una persona che ho amato così tanto perché sono sicuro che lei quelle cose non le pensa. La perdono e le auguro di stare bene e di avere quello che desidera. Ha molte qualità. Certo, con me dopo questa cosa ha chiuso ma comunque non provo odio per lei".