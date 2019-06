Francesco Monte, insulti e minacce dopo l'addio a Giulia: "Non vi vergognate?"

La rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi è stato un duro colpo per i fan della coppia. Le Fralemi - così si chiamano le loro supporters - sperano ancora in un ritorno di fiamma, ma sui social oltre ai messaggi di affetto arrivano anche dure critiche e addirittura minacce (tutte per l'ex tronista).

Una situazione diventata pesante negli ultimi giorni, da qui il duro sfogo di Monte, sempre sui social: "Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza?. Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film. Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi. Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!".

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati

I due si erano conosciuti lo scorso autunno nella Casa del Grande Fratello, ma la loro storia è durata pochi mesi. Più di una volta si è parlato addirittura di una convivenza alle porte, ma la relazione non ha retto. L'annuncio della coppia è arrivato sui social pochi giorni fa.