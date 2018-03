Il selfie di Monte con Paola e Filippo: non sfugge quel messaggio in codice. E' rivolto alle malelingue?

Francesco Monte e Paola Di Benedetto finalmente insieme. Dopo una lunga separazione dovuta alla permanenza di “madre natura” in Honduras, i due piccioncini hanno avuto la possibilità di vivere la loro quotidianità fatta di baci, abbracci e ovviamente comparsate televisive. Non solo, anche di selfie come quello scattato proprio da Francesco Monte nei locali della galleria di Milano. Insieme alla neonata coppia anche un altro naufrago: Filippo Nardi tornato di recente in Italia.

Il caso del “canna-gate”

Francesco Monte, proprio agli inizi della sua “conoscenza” con Paola Di Benedetto ha abbandonato il reality show (Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi) perché “accusato”, sempre mediaticamente, di aver fumato “spinelli” in Honduras. Il caso, a distanza di tempo, tiene banco in molte delle trasmissioni televisive creando dei veri e propri “tribunali dell’inquisizione” che vedono un’accusa e una difesa. La prima a puntare il dito contro Francesco Monte è stata Eva Henger.

La didascalia alla foto: outoftheballs

Sembra che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez stia vivendo il tempo “del riscatto”. Ricordiamo che Monte è stato lasciato in diretta dalla showgirl argentina che si è lasciata conquistare da Ignazio Moser mentre entrambi erano nella casa del Grande Fratello. E così Monte scatta il selfie “liberatorio” dalla galleria di Milano con Filippo Nardi e Paola Di Benedetto e cosa scrive nella didascalia? “Outoftheballs”: fuori dalle p***e. A chi è rivolto? Ai suoi detrattori e alle malelingue?