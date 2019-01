Gabriel Garko, niente foto con la fan: "Maleducato"

La privacy, croce e delizia dei vip. Difficile per un volto noto come Gabriel Garko sottrarsi agli occhi indiscreti dei fan, soprattutto in occasioni non pubbliche. In vacanza a Tenerife, l'attore non è passato inosservato e qualcuno lo ha avvicinato per strappargli un selfie di rito, ma con scarsi risultati. Da lì lo sfogo sul suo profilo Instagram da parte della fan delusa: "Bellissimo, dal vivo ancora di più, ma anche un gran maleducato. Non si presta a fare foto con chi lo segue in tutti i suoi film... Ma se non ci fossimo noi?".

Puntuale la replica di Garko: "Per me definire una persona maleducata è ben altro. Ad esempio quando uno cerca di fotografare una persona famosa o non di nascosto... Questa è maleducazione. Decidere di fare una foto con una persona che te lo chiede, non è comunque obbligatorio, ma sembra che lo sia diventato perché tutti ignorano il 'momento', comunque la ringrazio dell'insegnamento e dei complimenti...". Poi ecco un'altra fan a rincarare la dose: "Gabriel ha scelto di alloggiare nella zona dell'isola con la più alta concentrazione di italiani, quindi doveva immaginare che la sua privacy non sarebbe stata tutelata. Io sono riuscita a fare un selfie ma era evidente che non era gradito".

"Se aveste avuto il buon gusto e l'educazione di chiedere - ha incalzato l'attore - Avrei fatto sicuramente la foto". E i follower sono tutti dalla sua parte.