Gennaro Lillio vuole portare in tribunale Francesca De André

(Gennaro risponde alle accuse shock lanciategli da Francesca De André)

Gennaro Lillio non ci sta a passare sopra alle accuse su presunti atti di violenza che avrebbe usato contro la ex fidanzata Francesca De André. Così, l’ex gieffino, direttamente dal salotto televisivo di Pomeriggio Cinque, ha informato i telespettatori di voler querelare la ex fidanzata che pubblicamente ha dichiarato di essere stata percossa da lui.

"Sono qui a smentire questa cattiveria, questa diffamazione fatta nei miei confronti. Non ho mai sfiorato Francesca né nessun’altra donna", ha dichiarato Gennaro Lillio investito dalle accuse di aver alzato le mani sulla ragazza con cui ha avuto una storia durante e dopo il reality: "Sulla violenza sulle donne non si scherza e sicuramente la signorina mi verrà a rispondere nelle sedi opportune".

Le accuse di Francesca De André contro Gennaro Lillio

A ‘Domenica Live’ Francesca De André, ora tornata con l’ex Giorgio Tambellini, aveva dichiarato che Gennaro Lillio l’aveva "scaraventata dall’altra parte della stanza d’albergo" per motivi di gelosia. "Se fosse successo perché non mi ha denunciato?" ha chiesto Lillio che poi ha aggiunto: "Vuole infangare me per coprire la figura di m***a che ha fatto tornando con il suo ex".

Ed era proprio con Tambellini quando, poco prima di iniziare la diretta di ‘Live – Non è la d’Urso’ di domenica 29 settembre, Francesca De André ha avuto un collasso che ha richiesto l’intervento di urgenza dell’ambulanza fuori dagli studi Mediaset di Milano. Ripresa dal malore, la ragazza non è tornata in tv, ma al suo posto è rimasto Giorgio che ha avuto un confronto con gli ospiti del programma rispetto ai tradimenti consumati ai danni della compagna.