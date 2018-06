Georgette Polizzi posta il referto della malattia e risponde agli hater: "Sono schifata"

Georgette Polizzi non ci sta a passare sopra alle gravissime illazioni avanzate da quanti hanno insinuato di aver mentito sulla sua malattia.

La ex concorrente di Temptation Island, affetta da sclerosi multipla, ha replicato duramente attraverso diverse storie postate su Instagram agli hater che l’hanno accusata di aver trovato il modo per farsi pubblicità, spiegando di sentirsi nella posizione di mostrare il referto che, nero su bianco, attesta la diagnosi.

“Oggi sono un po’ rovescia… e non iniziate a dirmi fregatene… cosa te ne frega… Perché me ne frega”, ha esordito la ragazza, ex concorrente di Temptation Island nel 2016. “Mi dà fastidio sentire per l’ennesima volta questa cosa. Sono schifata e infastidita molto. Mi dà fastidio che le mie amiche vengano a riferirmi che soprattutto nella mia città piuttosto che in altri luoghi, come in parecchi messaggi che ho ricevuto, dicano che non sono assolutamente malata e che mi sono inventata tutto per business. Sono allibita per questa cosa”.

E’ stato allora che Georgette ha voluto mostrare il referto che attesta la sclerosi multipla: “So che non dovrei farlo, ma se lo faccio vuol dire che è giusto farlo. Assurdo che mi devo ridurre a questo, in questi momenti mi passa la voglia di avere i social… Io faccio per chi soffre come me e dare loro forza”, ha concluso.

(Di seguito, lo screenshot del referto ripreso in una delle Instagram Stories)

Georgette riceve la proposta di matrimonio del fidanzato

La ragazza, sempre molto attiva sui social e pronta a condividere la sua giornata con i follower, sta affrontando la malattia con lucidità e ottimismo. Accanto a lei, il fidanzato Davide Tresse che in queste ore si è reso mittente di una lettera con cui le ha chiesto di diventare sua moglie.

“Voglio assicurarmi di poterti stare accanto sempre, con la speranza che la vita ci torni a sorridere", ha scritto Davide, convinto più che mai del sentimento che lo lega alla fidanzata da tre anni.