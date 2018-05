GF, Baye dopo la sfuriata della d’Urso: "C'erano direttive, mi hanno impedito di scusarmi con Aida"

L’ingresso temporaneo di Baye Dame nella casa del Grande Fratello nel corso della quarta puntata del reality doveva essere l’occasione per gettarsi dietro una volta per tutte le polemiche relative al deprecabile comportamento avuto nei confronti di Aida Nizar.

Tuttavia, vista la reazione tutt’altro che soddisfatta della ‘padrona di casa’ Barbara d’Urso, l’incontro con gli ex compagni di avventura si è rivelato un boomerang per il commesso romano, pesantemente redarguito dalla conduttrice per non essersi scusato con la spagnola prima di salutarsi con gli altri.

“Mi hai delusa un'altra volta. La prima persona da cui saresti dovuto andare è Aida" ha esclamato la d’Urso che si è detta “senza parole" per l’atteggiamento di Baye parso decisamente menefreghista.

Ma Baye Dame non ci sta a passare di nuovo per “impunito” – citazione di Simona Izzo – e qualche ora dalla puntata, ha affidato a Instagram il suo chiarimento.

Stando a quanto scritto in una storia, Baye avrebbe voluto scusarsi in diretta con Aida alla quale avrebbe addirittura voluto portare dei fiori in segno di pace, ma gli sarebbe stato impedito.

“Facciamo un po’ di chiarezza! Ieri sono entrato nella casa con delle direttive da rispettare! Sarei dovuto entrare per “consolare” e salutare Lucia e Danilo, senza POTER parlare di nuovo del “caso” Aida- Baye… Così ho fatto! Non avrei avuto alcun tipo di problema nel scusarmi ancora una volta in diretta davanti tutta l’Italia! Anzi, volevo portare dei fiori ma mi è stato IMPEDITO!!! Ci sono stati dei fraintendimenti e anche dei chiarimenti… peccato che lo hanno fatto solo durante la pubblicità! Quindi non alimentiamo altre inutili polemiche! Grazie a tutti”

Nulla si sa rispetto a chi abbia impedito a Baye il distensivo gesto e perché avrebbe dovuto farlo, ma tant’è… Almeno per ora.