Gf Vip, Ivan si scusa per la frase contro le donne: Ilary Blasi lo gela con una frase

(Nel video Ivan Cattaneo spiega la frase sulle donne: il commento di Ilary Blasi)

Argomento di discussione della seconda puntata del Gf Vip è stata anche la frase alquanto infelice pronunciata qualche giorno fa da Ivan Cattaneo.

"Rifiutare una donna è peggio che violentarla”, aveva affermato il cantante durante una conversazione con i compagni, stupiti come il pubblico a casa per un’affermazione così forte conclusa con i commento “almeno la donna si sente oggetto di desiderio”.

"Mi sono espresso male. Probabilmente ero fatto di crack quando l’ho detto …” si è affrettato a spiegare Cattaneo, dispiaciuto per non aver saputo esprimere il suo pensiero rispetto al rapporto tra uomo e donna.

“Tutti lo abbiamo capito. Hai detto una scemenza. Non poteva essere diversamente, proprio tu che per primo hai contattato certe battaglie”, è stato il commento di Signorini rivolto al cantante, quasi in lacrime per a frase così infelice.

E se fino ad allora Ilary Blasi si era limitata ad ascoltare le sue parole, ecco che a chiusura dell’argomento ha stigmatizzato la questione con il pensiero chiaro e netto sulla questione: “E comunque Ivan, da donna, a casa mia, mi sento di dirti che stupro e desiderio sono due cose diverse…”.

Così, per ribadire il concetto…