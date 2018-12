GF Vip, Giulia Salemi chiude con la madre: “Esci dalla mia vita”

(Le dichiarazioni di Riccardo Signoretti su Giulia Salemi e la madre Fariba)

L'eliminazione di Giulia Salemi a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip è stato solo l’inizio dei problemi per la mamma Fariba Teharani, a cui è andata la responsabilità dell’esclusione della figlia dal reality.

A nulla sembrano essere valse le giustificazioni che la donna ha affidato a un video su Instagram, poiché – stando a quanto affermato da Riccardo Signoretti, Giulia avrebbe chiuso ogni rapporto con lei.

Ospite di Pomeriggio Cinque, il direttore del settimanale Nuovo ha annunciato che la modella italo-persiana avrebbe inviato un duro messaggio alla madre. “Esci dalla mia vita, non ti voglio più sentire”, avrebbe scritto la nuova fidanzata di Francesco Monte.

“Giulia è arrabbiatissima con la madre”, il commento di Martina che ha sottolineato come la buona fede della madre di Giulia non sia stata recepita dalla ormai ex concorrente del GF Vip.

GF Vip, lo sfogo di Fariba dopo l’eliminazione di Giulia

"Ilary Blasi ha detto che sapevo del regolamento. Non è vero” ha spiegato la donna in un video Instagram: “Nessuno mi aveva detto del regolamento. Se lo sapevo non andavo a danneggiare mia figlia. Mi hanno fatto firmare una liberatoria in due secondi senza nemmeno farmi leggere".

Poi la stoccata contro gli autori: "Da tre settimane si diceva che gli autori del Grande Fratello volevano fare fuori Giulia Salemi. Lascio a voi gente intelligente trovare la risposta. C'è qualcosa che non va, che non mi convince. Hanno danneggiato e rovinato il percorso pulito di mia figlia per il loro gioco. Sono stata strumentalizzata tutto questo periodo per fare scoop e fare share. Sono triste e amareggiata".

Parole dure e pesanti, con cui Fariba arriva addirittura a includere il suo avvocato: "Legalmente non si può punire un partecipante di gioco per colpa di terzi - ha concluso nel post - Giulia è una buona di cuore. Perdona e sicuramente non andrà per via legale, anche se il mio ufficio legale mi ha assicurato che vincerà la causa".