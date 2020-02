Volpe vs Rusic: il marito di Adriana commenta lo scontro al GF Vip (e Marcello Cirillo apprezza)

Rita Rusic è tornata per qualche minuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip per il faccia a faccia con Adriana Volpe. Un incontro che non è servito per riappacificare le due donne, ma che anzi ha aumentato l'acredine nato quando la Rusic era concorrente della trasmissione.

"Sei una donna pericolosa, ti fingi amica delle donne. - ha esordito l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori - Questo tuo aiutare le altre ha un fine, andare avanti e eliminarle". "C'è chi semina discordia e chi è solare. - ha replicato la Volpe - Io cammino a testa alta, mi guardo allo specchio e sono serena".

I commenti su Instagram di Roberto Parli e Marcello Cirillo

Lo scontro è stato particolarmente seguito finendo per essere commentato sui social. Sul duello verbale sono intervenuti sia Roberto Parli, marito della Volpe, che Marcello Cirillo, ex collega della presentatrice, entrambi facendo il tifo per Adriana, considerata la vincitrice del match con la Rusic. “Il talento vince sempre! Finale, ‘Champions League Istanbul 2020: Volpe – Rusic 3-0. The game is over!”. Così Roberto Parli ha commentato lo scontro Rita - Adriana. E sotto al post, pubblicato su Instagram, si è palesato anche Marcello Cirillo: “Adriana è stata bravissima”.

La Rusic parla di rivalità

La Rusic non ha mai nascosto la sua poca simpatia nei confronti della Volpe, sia in casa che dopo la sua eliminazione, parlando di una rivalità manifestata dalla presentatrice trentina. “Adriana si è messa contro di me senza alcun motivo. - aveva detto a Live Non è la D'Urso - Forse perché io ho fatto la copertina di Chi e l’intervista a Verissimo prima della partecipazione al Grande Fratello Vip. Per Adriana questo è un periodo difficile, non lavora più e per lei il Grande Fratello Vip è tutto”.