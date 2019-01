Gianfranco Vissani spara a zero su Alessandro Borghese: "Non è un cuoco"

Tra gli ultimi ospiti di Vieni da me, c'è stato anche Gianfranco Vissani. Il famoso chef, nel salotto di Caterina Balivo, ha sparato a zero su Alessandro Borghese.

Gianfranco Vissani contro Alessandro Borghese

Il tutto è iniziato quando la conduttrice ha mostrato al suo ospite un riquadro con sei chef famosi, chiedendogli di stilare una classifica (nelle foto c'erano Antonino Cannavacciuolo, Filippo La Mantia, Massimo Bottura, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e, appunto, Alessandro Borghese). E' stato a questo punto che Vissani - inaspettatamente anche per la Balivo - ha duramente criticato lo chef/conduttore di '4 ristoranti':

"Lì c’è il problema di Borghese. Perché Borghese si diverte a fare tv, ma fare lo chef è un'altra cosa. Non ha nemmeno un ristorante - ha detto lo chef per poi riprendersi subito - Come? No, adesso ce l'ha un ristorante. Per fare ristorazione, bisogna sporcarsi le mani, piegarsi le gambe, sudare e fare quello che si deve fare. Lui? No, non lo fa, lui va in giro. Non posso fare classifiche perché c'è lui".

Gianfranco Vissani su Barbieri e Cracco

Parole dirette, pungenti, quelle di Vissani che poi, spostando l'attenzione sugli altri colleghi ha dichiarato: "Anche Bruno Barbieri mi sembra che non ha ristoranti e ha trovato la strada giusta con i programmi in tv. Come chef mi piace tantissimo. Cracco ce l'ha il ristorante ed è molto bello. Pagare? Se andiamo io e te non paghiamo. Carlo è un amico, è bravissimo. Non mi fa pagare, ma se viene a mangiare da me, non lo faccio pagare. Carlo, Massimo Bottura, Filippo La Mantia, sono tutti amici".