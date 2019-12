Gigi D'Alessio e Nino D'angelo: "Perché abbiamo litigato e poi fatto pace"

Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo ospiti a Domenica In raccontano i retroscena del loro litigio e di come sono riusciti ad appianare le divergenze. I due sono pronti a tornare in scena insieme nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il tour "Figli di un Re minore".

D'Alessio e D'Angelo prima scherzano ("Un anno fa abbiamo litigato per colpa tua", "No, per colpa tua"), poi si fanno seri. "Noi litighiamo perché siamo due primedonne, due vedette", dice Gigi D'Alessio. "Alla fine ci siamo incontrati e ci siamo detti che abbiamo fatto fare pace a intere generazioni. Nelle famiglie infatti ci sono i 'dalessiani' e i 'dangeliani' e noi abbiamo riunito quattro generazioni – spiega D'Alessio – Quando queste frange hanno fatto pace, abbiamo litigato noi. Per un attimo abbiamo rischiato di buttare tutto all'aria per delle stupidate, ma alla fine ci vogliamo bene".

Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo di nuovo insieme dopo la lite

La ritrovata unità tra i due cantanti e i due amici è ben testimoniata dall'affiatamento che emerge durante l'intervista con Mara Venier, che non ha mancato di far scendere loro anche qualche lacrima, soprattutto quanto si è parlato del rapporto con le rispettive madri e la famiglia.

Un duo così ora unito può puntare a Sanremo? Mara Venier fa una domanda diretta. "Sanremo insieme? Beh, adesso no perché ormai per questo Festival i giochi sono già fatti. Comunque stiamo navigando a vista", risponde D'Alessio.