Giletti all'attacco di Fazio: "Io non riuscivo a far avere 100 euro in più ai miei collaboratori" (VIDEO)

Ultimo appuntamento della stagione sul Nove con il programma cult condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Venerdì 21 giugno alle 23:15 ospite del gran finale di 'Belve' il conduttore tv Massimo Giletti (oltre alla senatrice di Fratelli D’Italia Daniela Santanchè). La rivalità tra Giletti e Fazio torna a farsi sentire anche nello scambio con Fagnani che rivolge al giornalista di Non è l'Arena (La7) la fatidica domanda: quale sarebbe il giusto compenso per il conduttore di 'Che tempo che fa?' (Rai 1) “Entro il limite del tetto?”, incalza la conduttrice. “Io credo che una tv di Stato (la Rai ndr) dovrebbe avere un tetto massimo: mi sorprendo vedendo certe cifre incredibili”, risponde Giletti.

Fazio trasloca su Rai Due. Al suo posto arriva Giletti?

Il compenso annuo di Fazio è un tema molto caldo. Tanto che lo stesso conduttore Rai, salutando Rai 1 per traslocare a Rai 2, Fabrizio Salini (ad Rai, ndr) permettendo, ha giustificato questo passaggio sostenendo che l'importante è essere considerati “una risorsa e mai un problema”. Chi andrebbe a occupare lo spazio della domenica sera di Rai 1? L'ipotesi più quotata è una fiction, ma si è parlato anche di un possibile ritorno di Massimo Giletti, che infatti a 'Belve' da un lato affonda il coltello, ma dall'altro dichiara di avere ancora un forte legame con viale Mazzini.

L'unico che non risparmia mai è proprio il collega ex imitatore: “C'è chi ha procuratori molto bravi e riesce a fare dei contratti sui quali sinceramente qualche punto interrogativo me lo pongo. Essere produttore e conduttore - afferma -, in una tv di stato, mi lascia basito”. Non solo, l'ex conduttore de L'Arena (Rai 1) sottolinea anche delle differenze di trattamento tra lui e il giornalista di Savona: “Io non riuscivo a far avere 100 euro in più ai miei collaboratori, nonostante i grandi successi che avevamo. Poi scopri altre realtà e allora qualche domanda te la poni”. Stoccata finale della conduttrice: “Allora sono bravi gli agenti o sono deboli i direttori?”. “Non mi compete più, sono fuori. Basta l'intelligenza di chi legge e di chi vede le carte”, chiude secco l'argomento Giletti.

Nel video in basso, una anteprima della puntata di 'Belve' con ospite Massimo Giletti