Giovanni Ciacci al veleno contro Chiara Ferragni: il commento sul matrimonio

Immancabili ai matrimoni sono i commenti. Figuriamoci poi per le nozze-evento come sono state quelle dei Ferragnez. Naturalmente gli occhi di tutti erano puntati sulla sposa e sul suo vestito, firmato da Maria Grazia Chiuri per Dior. In molti hanno notato una somiglianza con l'iconico abito da sposa di Grace Kelly. Compreso Giovanni Ciacci, l'esperto di stile di "Detto Fatto", secondo il quale però il paragone non regge.

"Ne deve mangiare di cereali sottomarca per sembrare Grace Kelly... e sono stato buono! Auguri... e ora anche basta!", ha sentenziato nelle Instagram Stories del suo profilo.

Non è andata meglio nemmeno con il secondo vestito di Chiara Ferragni, quello per il ricevimento. "Che originalità", è stato il commento di Ciacci. Bocciati anche Fedez in Versace e le damigelle.

"Per le pagelle della sagra della vanità dovete aspettare lunedì 10 settembre alle 14", ha concluso, dando l'appuntamento agli appassionati di stile per il ritorno in tv di "Detto Fatto".