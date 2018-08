Ciacci vs Malgioglio, scoppia la guerra. Il duro attacco dello stylist: "Invidioso della mia relazione"

Altro che "borsettate", come scherzavano i diretti interessati qualche settimana fa, è guerra aperta tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci. Le frecciate che il cantautore e il costumista si lanciano a distanza ormai da qualche tempo culminano in una lettera al veleno che Ciaccia indirizza al platinato attraverso le pagine del settimanale 'Di Più'. Oggetto dello scandalo una riedizione di 'Tocalo Tocalo', brano inciso da Malgioglio e proposto da Ciacci come sigla della prossima edizione di 'Detto Fatto'.

A far storcere il naso a Cristiano, pare sia stata la decisione di Giovanni di rielaborare la canzone in una versione originale. Se infatti in un primo momento l'ex gieffino si sarebbe detto favorevole, successivamente avrebbe cambiato idea. "Mi hai dato il permesso, eri anche felice dell’idea e mi sono messo all’opera - scrive lo stylist sul settimanale di Sandro Mayer - Ho inciso la tua canzone e ho messo alcuni video sui social network. È stato un successo. Invece di essere contento di tutto questo hai iniziato a insultarmi".

Ciacci: "Malgioglio infastidito dalla mia relazione, lui ha sempre nascosto suoi amori"

Poi l'affondo, con l'insinuazione che l'astio di Cristiano vada ben oltre i semplici attriti professionali: "Hai paura di me. Invidi il mio successo, in ascesa giorno dopo giorno, invidi il mio modo di fare e invidi anche la mia spontaneità nella vita privata. Credo proprio che ti infastidisca che io sia innamorato e viva la relazione con il mio compagno (il giovane agente immobiliare Damiano Allotta, conosciuto qualche settimana fa, ndr) alla luce del sole mentre tu hai sempre cercato di nascondere i tuoi amori".