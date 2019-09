“Per la serie: basta che respiri”: Giovanni Conversano attacca l'ex fidanzata Serena Enardu

Serena Enardu e Pago sono stati tra i partner più discussi della prima puntata di Temptation Island Vip 2019, al centro di una crisi nera che sin dalle prime battute ha rivelato l’insoddisfazione della ex protagonista di Uomini e Donne e la delusione del cantante. L’atteggiamento della donna non è passato inosservato all’ex fidanzato Giovanni Conversano, conosciuto nel programma di Maria De Filippi circa 10 anni fa e ora felice accanto alla compagna da cui ha avuto il figlio Enea, che ha affidato a Instagram il suo sfogo pungente nei confronti della donna protagonista del reality.

Temptation Island Vip, Giovanni Conversano attacca l’ex fidanzata Serena Enardu

“Dopo tanti anni, circa nove, tutti i nodi vengono al pettine“, ha esordito Giovanni Conversano sui social durante la diretta televisiva che documentava la storia in crisi tra la sua ex Serena Enardu e il compagno Pago nel villaggio di Temptation Island Vip: “Quando mi chiedevate: ‘Cosa pensi?’ Io penso che lei sia quel che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva. Io lo sapevo, motivo per il quale fuori, via”, ha affermato l’imprenditore salentino mimando il gesto con le mani. Poi l’affondo ulteriore: “Che disastro! Qualsiasi cosa va bene, basta che sia di carne!”, ha aggiunto.

Giovanni Conversano si rivolge a Pago: il messaggio social

L’ex protagonista di Uomini e Donne si è anche rivolto a Pago, sconfortato nel vedere la sua donna così distante: “Amico mio, ci è voluto un po’ di tempo, io l’ho capito subito. Della serie: basta che respiri!”, ha affermato ancora prima di concludere: “Il buon fruttivendolo riconosce le mele marce anche senza guardarle. Poi subentra la pena e io mi fermo qui, solo io potevo darle pane per i suoi denti, nei denti”.

Elga Enardu contro Conversano: “Sfigato che cerca visibilità”

Sempre sui social Elga Enardu ha difeso la sorella gemella Serena dagli attacchi di Giovanni Conversano: “Vi chiedo la cortesia di ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena. Vi chiedo di non commentare, perché è quello che vuole. Per quanto mi riguarda non andrò a vedere il contenuto. Non mi interessa ha dichiarato la donna per screditare Conversano che, a quanto annunciato, potrebbe tornare a commentare l’atteggiamento della ex compagna nelle prossime puntate.

