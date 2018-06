Giulia De Lellis furiosa con Ignazio Moser: "Lo credevo amico, poi...".

Giulia De Lellis contro Ignazio Moser. In occasione di una diretta pubblicata ieri sera sui social, la ex corteggiatrice di Uomini e donne si è scagliato contro l'ex ciclista.

Giulia e Ignazio si sono conosciuto alla fine dello scorso anno nella Casa del "Grande Fratello Vip", ma oggi hanno rotto i rapporti. “Non parlo più con Ignazio perché si è comportato male con me - ha spiegato lei - Ma non dico il motivo per rispetto, perché io sono una bella persona. Io lo credevo un amico, un fratello e ci sono stata molto male".

Silenzio tombale, dunque, sulle ragioni del litigio. Ma non da parte di Riccardo Signoretti, giornalista del settimanale Nuovo, che lancia un clamoroso rumor: "I beninformati dicono che Andrea Damante (ex fidanzato di Giulia, ndr) e Ignazio Moser siano particolarmente complici quando escono per divertirsi. Per le malelingue, Damante potrebbe portare il fidanzatissimo Moser sulla cattiva strada. Così la De Lellis – per marcare le distanze e avvertire Cecilia – ha deciso di tagliare i rapporti con Ignazio. Giulia avrebbe saputo di parole poco carine sul suo conto pronunciate da Moser".