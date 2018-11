Giulia De Lellis ha insultato la giornalista? Il chiarimento dopo la domanda su Irama

A nemmeno 24 ore dalla conferma – prima con il video di Wittiy Tv e poi con il bacio pubblicato dal settimanale Chi - che Giulia De Lellis e Irama sono una coppia, si è scatenato un piccolo giallo in merito alla reazione infastidita che l’influencer avrebbe avuto alla domanda di una giornalista.

La ragazza è stata ospite di un evento a Milano e lì è stata raggiunta da una giornalista del sito Tabloit.it che le ha chiesto come stava e del suo nuovo amore.

“Ci puoi dire se sei un po’ felice?”, le ha chiesto l’intervistatrice mentre lei firmava autografi, e mentre in un primo momento sembrava che Giulia le avesse dato della “ignorante”, solo in seguito ha chiarito il disguido.

“Ignorante” o “ignorate”? Giulia De Lellis chiarisce il dubbio

Intercettata nuovamente, De Lellis ha spiegato che in realtà le sue parole sono state travisate: “Io parlavo semplicemente con le mie ragazze che mi chiedevano perché non rispondevo. Ovviamente rispondo a loro, alle dirette interessate. Ho detto ‘Ignorate’. Non mi permetterei mai di dire ignorante ad una donna così a caso”.

La stessa spiegazione Giulia De Lellis l’ha resa attraverso una sua storia Instagram: “Non ho insultato nessuno, anzi, ho risposto a tutte le domande di tutti curiosi. Forse qualcuno ha frainteso, ma parlavo con le mie ragazze”, ha affermato Giulia che, al momento, preferisce comunque non commentare in prima persona la dolce novità sentimentale.