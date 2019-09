“Se scoprisse che non mi alleno...": Giulia De Lellis svela le pagine del suo libro. Bufera su Andrea Damante

La data è quella del 17 settembre, giorno in cui nelle librerie uscirà il libro di Giulia De Lellis ‘Le corna stanno bene su tutto’, tanto atteso dalle fan dell’influencer che ha promesso dettagli molto scottanti sulla storia con Andrea Damante finita ormai un anno fa. Sui social a ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso con i follower la gioia di avere tra le mani la prima copia del testo: “Ovviamente la lacrimuccia mi uscita. Forse non troverò mai le parole giuste per spiegarvi quello che provo”, ha confidato Giulia sfogliando le pagine del libro che, mostrate sulle Instagram Stories, hanno rivelato dei dettagli molto scottanti subito commentate sui social.

Giulia De Lellis costretta da Andrea Damanti a seguire una dieta e ad allenarsi?

I dettagli che solo a partire dal 17 settembre saranno svelati del tutto con l’uscita del libro di Giulia De Lellis, al momento sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dei più attenti utenti che, soffermandosi sulle pagine sfogliate dalla ragazza su Instagram, hanno catturato qualche riga che ha fatto finire nel mirino l’ex fidanzato Andrea Damante.

“Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente dimenticata […] carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse […] una porzione intera di pasta, invece […] ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi […] uno scarto della civiltà […] invece sto da Dio! Tiè!”: questi sono i frammenti di quelle che sembrano scioccanti rivelazioni sul rapporto tra il dj e la ex fidanzata, oggi felicemente accanto al pilota di moto GP Andrea Iannone.

Immediate sono state le reazioni degli utenti che sui social hanno commentato le forti anticipazioni e puntato il dito contro Damante, ma anche contro Giulia De Lellis per essere stata con lui nonostante tutto: “Andrea Damante praticamente ha costretto GDL (che al tempo aveva 19 anni ndr.) a perdere 10 chili e a rifarsi il seno e il problema sarebbe stata lei che gli è andata dietro e non lui. Allora ditelo direttamente che le donne le odiate e basta e fate prima tanto si capisce”, scrive qualcuno nell’ambito di una discussione social che pare essere solo all’inizio.

io schifata da Andrea Damante che ha praticamente costretto Giulia De Lellis a mangiare come diceva lui e a rifarsi le tette

CHE SCHIFO — anto 🏹 (@cryIngwsel) 31 agosto 2019





Che poi nella coppia Damante/De Lellis la più bella è sempre stata Giulia anche durante il trono, con i kg in più. Senza la De Lellis chi se lo sarebbe cagato a Damante — Mary (@mary_adi1111) 31 agosto 2019





Damante è uno schifo d'uomo,sono d'accordo!Ma la De Lellis che sul suo intervento per rifarsi le tette ci ha marciato sopra,con tanto di clip esclusive dalla D'Urso,e ospitate su questo tema a Domenica Live e ora fa la vittima,non si può sentire! — Alessia Nieddu (@alessita_1994) 31 agosto 2019





Praticamente l'unica possibilità che ho di stare a dieta e diventare figa é fidanzarmi col Dama?#damante #damellis #delellis — Stregonza (@NataStanca91) 31 agosto 2019





c'è #Damante che costringeva la De Lellis a dimagrire e poi c'è Benji Mascolo che si è fatto tutta Venezia a piedi per portare un cheeseburger alla sua fidanzata

SCEGLIETE I RAGAZZI GIUSTI CAZZO — ▫ (@alexaiaflores) 31 agosto 2019