Giulia De Lellis e Barbara d'Urso ai ferri corti? Spunta la verità

Tra le querelle televisive di cui si è parlato maggiormente nelle ultime settimane, c'è senza dubbio la presunta maretta tra Giulia De Lellis e Barbara d'Urso. Ai telespettatori, infatti, non è sfuggiata la latitanza dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne negli studi di Domenica Live e Pomeriggio 5 dove, in passato, era una vera habitué.

Dopo i tanti pettegolezzi, a chiarire la questione ci pensa proprio Giulia che, intervistata dal settimanale Nuovo Tv spegne ogni pettegolezzo: "Purtroppo i miei impegni attuali non mi lasciano molto tempo e devo fare diverse rinunce", spiega. Parole che lasciano intendere che tra le due non c'è alcuna tensione, bensì solamente la mancata possibilità di incastrare i tempi delle ospitate. "Uscirà qualcosa di mio che porterà il mio nome - aggiunge la De Lellis - È da un po’ che ci lavoro. Ci vorrà ancora tempo e quando riuscirò a realizzarlo sarà un sogno che diventerà realtà".

Giulia De Lellis, la verità sulla lite con Belen Rodriguez

Ma non è finita qui. Nell'intervista, Giulia ne approfitta anche per chiarire il suo rapporto con Belen Rodriguez. In passato, infatti, la showgirl argentina ha attaccato la ragazza romana definendola una "furba vera". Il motivo è noto: durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Andrea Damante aveva incitato i suoi fan a votare contro il fratello Jeremias Rodriguez. Nel frattempo, la situazione si è appianata: "Dire che ho stretto amicizia (con lei, ndr) non è corretto, per il momento. Ho scoperto, però, una persona molto schietta e sincera. E queste sono caratteristiche in cui mi ritrovo".

Questa, insomma, la versione dei fatti di Giulia. Ora, per seppellire definitivamente le asce di guerra, manca il punto di vista della controparte.