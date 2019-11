Giulia De Lellis lancia la bomba: “Se parlo, rovino famiglie”. A chi si riferisce?

“Devo stare zitta perché se parlo io rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti”: parla così Giulia De Lellis in un video pubblicato sulle sue storie Instagram in cui fa riferimento a soggetti innominati, ma a suo dire ben consapevoli di essere i destinatari delle dichiarazioni. Motivo del lungo sfogo sembrano essere stati gli attacchi subiti negli ultimi tempi: “Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante”, ha affermato De Lellis che così ha alimentato la curiosità sullla persona o le persone a cui potrebbe riferirsi.

“Mi faccio sempre i ca*zi miei, faccio la mia vita, le mie cose. Mi capita di leggere, vedere o venire a conoscenza di cose di altri…”, ha esordito Giulia De Lellis nei filmati pubblicati sulle storie Instagram in cui fa riferimento a coloro che provano a fare le “sue cose”: “In bocca al lupo per tutto. E' un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Anche se fate delle figure di mer**, continuate a farle, non vi arrendete. Stamattina mi sono svegliata polemica fino ad un certo punto. Non amo dare importanza a queste cose. Sto zitta ma sto sempre qua. Scherzi a parte”.

Poi la conclusione: “Sono una persona molto molto fortunata e mi dispiace per le persone che non riescono ad essere felici per me. Questa cosa mi dà un po' fastidio ma, poi, mi passa… Volevo dire che sto zitta però sto sempre qua. So tutto e mi dicono tutto. Quindi, occhio”.

Con chi ce l’ha Giulia De Lellis?

Dopo le dichiarazioni con cui Giulia De Lellis dice e non dice il peccato e tace sul peccatore colpevole di qualche colpo basso si interrogano i curiosi. Con chi ce l’avrà la seguitissima influencer? Tra le ipotesi avanzate c’è il nome di Belen Rodriguez, soprattutto alla luce della relazione con Andrea Iannone ex della showgirl e delle ultime dichiarazioni a proposito, e quello di Valentina Dallari che recentemente ha criticato delle vecchie affermazioni di Giulia De Lellis sulle donne curvy ritrasmesse in una puntata de ‘Le Iene’.

“Preferisco la donna magra. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente”, aveva detto allora l’influencer; “Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca. Bisogna sentirsi bene con se stesse, e se si è curvy non significa essere robuste, o come dicono, altri ‘grasse’. Certi discorsi non posso sentirli e mi feriscono nel profondo, aveva replicato su Instagram Dallari che in passato ha sofferto di anoressia.