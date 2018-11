Bufera su De Lellis e Irama, l'ex fidanzata tuona: "Una settimana fa..."

Giulia Tascione, (ex?) fidanzata di Irama, tuona sui social dopo aver visto le foto del cantante insieme a Giulia De Lellis. La 21enne milanese è un fiume in piena e accusa il vincitore di 'Amici di Maria De Filippi' di averla presa in giro.

Poco fa, la Tascione ha pubblicato su Instagram una serie di Stories al veleno. "Meno di una settimana fa mi ha detto che mi amava, complimenti!", ha scritto "Le persone si dimostrano sempre per quello che sono! Sono troppo intelligente per competere con gente di un certo calibro".

De Lellis e Irama sono stati paparazzati dai fotografi del portale 'SpySee' durante una cena. I due sono apparsi complici e sorridenti. Alla fine del pasto sarebbe arrivato anche un bacio.