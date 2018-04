Giuliana De Sio senza filtri: il clamoroso affondo a Gabriel Garko

Giuliana De Sio senza filtri. Intervistata nell’ultima serata della serie “BELVE” - in onda mercoledì 4 aprile alle ore 23:30 sul NOVE con la conduzione di Francesca Fagnani - , l'attrice salernitana ripercorre la sua carriera nel mondo dello spettacolo e ne ha per tutti.

A partire dal cinema."Lei ha detto che nel cinema lavorano sempre le stesse persone”, ricorda la conduttrice. “No, lo hai detto tu, però è vero!” conferma De Sio, “e invece una volta ha proprio detto la solita Margherita Buy, il solito Tony Servillo…”, incalza Fagnani. “Non mi far dire i nomi, li hai detti tu… però è vero ci sono poche persone, cinque o sei, è un circoletto” insiste l'attrice. “E lei è ne è fuori, è un outsider?”, pungola Fagnani. “Assolutamente sì, peccato…per loro!”.

La celebrità le è piovuta addosso a 18 anni, quando venti milioni di italiani restarono incollati alla tv per lo sceneggiato ‘Una donna’. “Il successo è arrivato prestissimo”, volta pagina Fagnani. “Era l’epoca però in cui le persone in Rai ci capivano”, accusa De Sio. “E adesso?”, rimpalla la giornalista. “Adesso? Non lavoro da trent’anni in Rai”. “E lavorare con Gabriel Garko com’è?”, domanda la conduttrice. “E’ un’esperienza del terzo tipo” chiosa l'interprete napoletana.