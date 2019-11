Flavio Briatore con una ventenne, Elisabetta Gregoraci tuona: “Fa rabbrividire”

Le foto pubblicate da Chi che mostrano Flavio Briatore in compagnia della giovanissima modella e studentessa 20enne Benedetta Bosi, non sono affatto passate inosservate ai lettori del settimanale che si sono affrettati a commentarle sui social suscitando la reazione più attesa: quella della ex moglie dell’imprenditore Elisabetta Gregoraci.

In questi giorni la conduttrice e showgirl si trova in California con il figlio Nathan Flaco e, sempre attivissima su Instagram, ha risposto ai follower che sul suo profilo Instagram hanno discusso della notizia di cronaca rosa riguardante l’ex marito. Ciò che emerso dai botta e risposta di Elisabetta con i fan è un giudizio molto critico nei confronti di Briatore, soprattutto per via dell’età della ragazza.

Briatore fidanzato con una ventenne, la reazione di Gregoraci

Dagli screenshot relativi alla conversazione con i fan emerge un colloquio che lascia trasparire l’amarezza di Elisabetta Gregoraci per la nuova relazione dell’ex marito Flavio Briatore con la giovanissima Benedetta Bosi.

“Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, ha scritto un utente sotto a un post Instagram; “Più che destabilizzare fa rabbrividire”, ha risposto lei, lapidaria nell’esprimere il suo pensiero ribadito anche in un secondo commento, quando a chi le ha fatto notare come “questa volta ha veramente scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna… se ne renderà conto”, ha risposto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura”.

Infine, a chi ha osservato “Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”, Elisabetta ha risposto con un secco quanto esaustivo: “Tanto”. Insomma, la fiamma tra Briatore e la giovane compagna si è appena accesa, ma già pare aver incendiato gli animi...

(Di seguito i commenti di Elisabetta Gregoraci e dei suoi follower)

Briatore in vacanza con la nuova fiamma ventenne: chi è Benedetta Bosi

Flavio Briatore è stato fotografato dall’ultimo numero del settimanale Chi in compagnia di una ragazza che ha 49 anni in meno di lui, con cui ha trascorso un weekend romantico a Malindi, in Kenya. Ma chi è la giovane donna che fotografata con l’imprenditore? Lei si chiama Benedetta Bosi, è originaria di Pietrasanta, ha 20 anni e studia Giurisprudenza all'Università Statale di Milano. Stando al settimanale Chi, la Bosi sogna di diventare e nel suo curriculum ha anche un corso di giornalismo