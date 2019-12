Guendalina Tavassi commenta le accuse della figlia: “E’ stata manipolata”

Un altro capitolo della saga ‘figlie contro mamme’ è stato segnato dalle parole con cui Guendalina Tavassi ha stigmatizzato gli attacchi ricevuti dalla primogenita Gaia Nicolini attraverso i social. Il disinteresse nei suoi confronti e una totale dedizione nei confronti degli altri figli avuti dall’attuale marito Salvatore D’Aponte sono state le colpe attribuite dalla 15enne alla ex gieffina con la quale i rapporti sarebbero difficilissimi, e anche l’ex marito Remo, padre della ragazza, ha avuto parole durissime nei suoi confronti.

Al fuoco di accuse ricevuto, Guendalina Tavassi ha quindi deciso di replicare con lo stesso mezzo, scrivendo una serie di storie Instagram sulla vicdenda che – dice – “ha dell’assurdo”.

Guendalina Tavassi respinge gli attacchi della figlia: “E’ stata manipolata”

“Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro”, ha scritto in un lungo messaggio social Guendalina Tavassi riferendosi alla figlia e alle gravi accuse che le ha rivolto: “Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia. Mia figlia può avere un dialogo può avere un dialogo costruttivo con me, lei lo sa in cuor suo”.

Il riferimento è poi andato al tag per Barbara d’Urso sotto le foto di Gaia: “E’ la prova chiave che la vicenda sia strumentalizzata”, ha aggiunto Tavassi, dicendosi comunque disponibile a starle accanto: “Mia figlia e non potrò mai infamarla. Per quanto sia una personalità complicata io le starò sempre accanto come ho sempre fatto (…) L'ho messa al mondo quando avevo 17 anni e ho fatto del mio meglio per lei”.

Guendalina Tavassi ha deciso di chiedere aiuto legale “perché avrei voluto mettere un punto a questa storia visto che Gaia non mi risponde” e ha assicurato che non andrà in tv a discutere della situazione: “Non parlerò mai di questa vicenda in programmi tv o altro, non alimenterò questo marciume. Sono una madre che ama la figlia, non il mostro che qualcuno vuole farmi sembrare”.