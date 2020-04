Le 'scottanti' rivelazioni di Harry e Meghan: pronto il libro che fa tremare la Corona

La guerra fredda tra Harry e Meghan e la famiglia reale inglese promette di arricchirsi di una nuova battaglia che potrebbe mettere ancora a repentaglio l’immagine della Corona. Si chiama “Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan”, ovvero “Reali del tutto moderni: il vero mondo di Harry e Meghan” il libro contenente i retroscena che avrebbero spinto i duchi di Sussex a ‘divorziare’ dai Windsor e lasciare l’Inghilterra: rivelazioni che si preannunciano scottanti quelle contenute nelle 320 pagine in uscita il prossimo 11 agosto, descrittive delle dinamiche interne ai membri della nobiltà inglese già scossa dalla clamorosa rottura.

Harry e Meghan come Lady D

Il libro è stato scritto dalla coppia insieme alla produttrice Carolyn Duran e al giornalista anglo-iraniano di Harper’s Bazaar, Omid Scobie, definito dal Daily Mail come “profondo estimatore di Meghan”. A loro Harry e Meghan avrebbero rilasciato un’intervista che poi avrebbe ispirato l’idea di una biografia. Secondo indiscrezioni, “Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan” dovrebbe raccontare la vera storia del principe Harry e della moglie Meghan e rivelare tutti i segreti di palazzo che, a un certo punto, avrebbero indotto la coppia a prendere la drastica decisione di allontanarsi dalla famiglia reale inglese, rompere il protocollo e trasferirsi in America.

Raccontata così, la prossima uscita del libro della coppia ricorda il colpo di scena di cui fu autrice Lady Diana che collaborò con Andrew Morton alla scrittura di “Diana: Her True Story”, testo che rivelò al mondo la tristezza della sua vita all’interno dei palazzi e la sofferenza per un rapporto coniugale che fece crollare l’immagine del principe Carlo. Un precedente che certamente non fa dormire sonni tranquilli ai membri della famiglia reale già scossa da non pochi grattacapi.