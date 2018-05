"La regina Elisabetta furiosa con Meghan Markle"

A poche ore dall’attesissimo matrimonio del principe Harry con Meghan Markle, si rincorrono voci sempre più insistenti su presunti dissidi interni alla famiglia reale inglese.

Ad essere furiosa, o meglio, “very angry” come da titolo dell’articolo comparso sul sito Express, sarebbe addirittura la regina Elisabetta, turbata dal caos causato dalla famiglia della futura moglie del nipote Harry.

Sono settimane, infatti, che si levano proteste contro la ex attrice, prima da parte del fratello di Meghan autore di una lettera al principe Harry, poi della sorella, pronti a giurare che la donna non sarebbe gentile e buona come vuol far credere.

Di qualche giorno fa, poi, l’exploit del padre Thomas, accusato di essersi accordato con dei paparazzi per un servizio fotografico posato che gli garantisse un guadagno di circa centomila sterline. L’uomo sarebbe rimasto così provato dallo scandalo da rinunciare alla cerimonia, così da privare la figlia del tradizionale accompagnamento all’altare.

Questa catena di eventi avrebbe, dunque, portato Queen Elizabeth ad essere molto contrariata: "Il Lord Ciambellano (ufficiale a capo della casa reale britannica, ndr), Sua Maestà e il Duca sono molto arrabbiati con il padre di Meghan. Vedendolo, riferiranno a lui circa quanto previsto dal protocollo reale" scrivono i media locali, per quanto si levino pure smentite che, al contrario, sostengono la sensibilità della sovrana.

"Qualcuno sembra pensare che la regina abbia un cuore di pietra. Io non credo che sia anche solo lontanamente arrabbiata con Meghan per questo pasticcio”, scrive su Twitter la corrispondente reale Victoria Arbiter: “Sono invece convinta che sia profondamente addolorata per lei, come ognuno di noi dovrebbe essere".

A subire la situazione e anche il principe Harry. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il principe si sentirebbe in colpa per quello che le sue origini e la sua fama starebbero causando a Meghan. "È devastato dal dispiacere [...] Pensa che chiunque entri nella sua vita finisca per pagare un prezzo troppo alto", scrive la testata britannica.

Comunque sia, certamente sabato 19 maggio sorrisi e denti bianchi segneranno i volti felici dei protagonisti del royal wedding, dove i musi lunghi sono banditi.