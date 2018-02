Nozze Harry e Meghan, imbarazzo in famiglia per "l’invitata scomoda"

È sempre complicato stilare la lista degli invitati di un matrimonio: si rischia sempre di offendere qualcuno, di fare un torto a qualcun altro, di compromettere delicati equilibri familiari che vallo a spiegare quanto sia complicato accontentare tutti…

Succede alle persone ‘comuni’ e succede pure alle famiglie reali, anzi di più: lo sa bene il principe Harry, alle prese –stando a quanto riporta il Daily Mail – con l’imbarazzante questione sull’opportunità di invitare o meno Sarah Ferguson al suo matrimonio con Meghan Markle.

Pare, infatti, che il giovane Windsor non avrebbe nessuna intenzione di rinunciare alla presenza della zia tra i banchi della St George Chapel, il prossimo 19 maggio, benché i familiari premano affinché la presenza sia depennata dall’elenco dei fortunati ospiti. In particolare, sarebbero il papà dello sposo, il principe Carlo, e il nonno Filippo a non gradire ‘Fergie la rossa’, ex moglie di Andrea fratello di Carlo.

Sulla questione, invece, meno rigorosa sarebbe la regina Elisabetta alla quale la ex nuora è sempre stata simpatica, nonostante gli scandali che l’hanno direttamente coinvolta.

All’inizio, si era ipotizzato di invitare Sarah solo al ricevimento serale, ma Harry sarebbe irremovibile. La spunterà?