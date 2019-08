Meghan e Harry, piovono critiche per il viaggio di lusso: “118mila euro a settimana”

Da quando il nome del principe Harry è legato a quello della consorte Meghan Markle non c’è notizia che, coinvolgendoli, non sia foriera di critiche e polemiche. L’ultima in ordine temporale riguarda la vacanza descritta come extralusso dai media britannici che hanno diffuso i dettagli del soggiorno da nababbi che la coppia reale si sarebbe concessa in una villa da sogno a Ibiza, la ‘Sa Calma’, nell'esclusivo complesso immobiliare Vista Alegre, per festeggiare il 38esimo compleanno della duchessa del Sussex.

Meghan e Harry, la villa extralusso a Ibiza

Sette stanze da letto, piscina, palestra e jacuzzi sono alcuni dei particolari della villa di Ibiza scelta da Harry e Meghan per la loro vacanza estiva, la prima da genitori del piccolo Archie Harrison. Prezzo del soggiorno: 118.000 euro a settimana. E’ il Mail on Sunday a sferrare per primo la nuova bordata sulla coppia, già travolta dalle polemiche per l'uso disinvolto di jet privati nonostante la loro dichiarata fede ambientalista. Secondo una fonte locale, i duchi di Sussex hanno voluto al loro seguito anche lo chef nonostante l'affitto della villa includesse anche il personale. Al riguardo Buckingham Palace non ha voluto rilasciare commenti che, visti i precedenti, difficilmente avrebbero placato le polemiche.