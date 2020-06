“Come sei invecchiata!” ed Heather Parisi risponde: il post fa il pieno di like

Heater Parisi ha voluto replicare con un lungo post a chi si è rivolta a lei soffermandosi sul suo aspetto fisico. “Come sei invecchiata, eri così bella”, le ha scritto su Instagram una follower a cui la showgirl ha risposto spiegando come il cambiamento del suo aspetto fisico negli anni non sia affatto un problema per lei, da sempre convinta che “quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia”.

“Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni”, ha esordito la showgirl: “Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più. Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia”.

“La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso”, si legge ancora, “È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata.E credimi, non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto”. Tanti i commenti dei fan che in hanno apprezzato una riflessione così intensa, condividendone il significato che punta sulla Bellezza come dote non solo fisica, ma anche, soprattutto, interiore.